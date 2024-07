Stare de alertă sporită la mai multe baze militare americane, inclusiv din România, pe fondul unei posibile ameninţări teroriste

17:00

Regizorul român David Schwartz, care a acuzat Teatrul „Luceafărul” de „cenzură și autocenzură”, după ce i-a fost anulat spectacolul „Invizibil”, pe motiv că ar fi „anti-PAS și împotriva Maiei Sandu”, a răspuns acuzațiilor privind viziunea sa politică, în special cu referire la războiul din Ucraina. „Sunt niște minciuni și niște calomnii. Ca în orice calomnie, se pune 5% din adevăr cu 95% din minciună. Ele provin din acea singură discuție pe care am avut-o la repetiții, în contradictoriu, pornind de la acea scenă cu refugiații ucraineni, pe care până la urmă am scos-o din text. În acea discuție eu am afirmat foarte ferm poziția mea pacifistă, anti-război și faptul că ceea ce face Rusia este o crimă”, a declarat Schwartz, în cadrul unui interviu pentru Agora.