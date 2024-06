Galerie Foto: Ziua Națională a Portului Popular la Nisporeni

19:20

Creștinii ortodocși sărbătoresc mâine Duminica Mare, numită și sărbătoarea Sfintei Treimi sau Pogorârea Sfântului Duh. Potrivit rânduielilor bisericești, în această zi preoții oficiază slujbe precum cea din ziua Sfintelor Paști, transmite IPN. Duminica Mare este una dintre cele 12 sărbători împărătești. Pogorârea Sfântului Duh este sărbătorită în fiecare an la...