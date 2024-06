Până pe 1 iulie va fi suspendată circulația rutieră pe un tronson al străzii Grenoble

17:30

Pe 27 iunie, am celebrat inovația și abilitățile antreprenoriale dezvoltate de participanții și participantele programului național Startup School by Dreamups, ediția 2024. Cei 135 de liceeni și liceene au învățat principiile antreprenoriatului tech și le-au aplicat în crearea propriilor startup-uri, prezentând cele mai bune 20 de idei de afaceri la evenimentul Demo Day, unde echipele finaliste au fost premiate. Сообщение 135 de liceeni au prezentat 20 de idei start-upuri tech la evenimentul de absolvire Startup School by Dreamups 2024 появились сначала на #diez.