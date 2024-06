Lotul național paralimpic a Republicii Moldova s-a întors cu nouă medalii de la Jocurile Europene Paralimpice de tineret, desfășurate în Cehia

10:50

Pe 14 iunie, Chișinăul devine capitala stilului, creativității și talentului, reunind în centrul Republicii Moldova, cele mai importante școli de modă din regiune. Facultatea de Design a Universității Tehnice a Moldovei, organizează în acest an, cea de-a VI-a ediție a festivalului STUDENTS’ FASHION DAY (SFD-2024). Evenimentul este desfășurat în contextul celor 60 de ani de la fondarea UTM și are drept scop valorificarea și promovarea modei și designului ca repere ale creativității și diversității. Festivalul STUDENTS’ FASHION Continuare...