Alertă de călătorie: Țara în care MAE recomandă moldovenilor să evite deplasările

Economistul Veaceslav Ioniță, fost deputat și ex-președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, face dezvăluiri în premieră despre implicarea sa în politică, alături de PLDM, relația cu Vlad Filat, dar și despre decizia pe care a luat-o în 2014 și a ținut-o în secret. „Numai cu mine, Filat a pierdut vreun an de zile ca eu să accept, mi-i rușine să o zic. Eu nu am vrut, eram într-o situație că toți mă întrebau: „Ce cauți tu în politică? Spune-mi ce nu ai și-ți mai trebuie acolo?” Nu am spus-o până acum, o spun pentru prima dată, eu niciodată nu am fost membru PLDM, asta a fost înțelegerea mea cu Filat”, a mărturisit Veaceslav Ioniță, în cadrul unui interviu cu Dorin Galben.