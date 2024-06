Campania „Punem viitorul la adăpost”: Familiile tinere vor fi informate despre importanța aderării la UE

11:00

Minut de reculegere în Parlament în memoria lui Spiridon Vangheli: „Ne-a primit sub cușma lui Guguță unde domnește pacea” Deputații au început ședința plenară de astăzi cu un minut de reculegere în memoria regretatului scriitor Spiridon Vangheli. „Zilele trecute ne-a părăsit Spiridon Vangheli, cel care ne-a primit grămăjoară sub cușma lui Guguță, unde am descoperit o lume în care domnește pacea, siguranța și buna înțelegere între oameni. O lume văzută cu ochi de copil este cea mai frumoasă din t...