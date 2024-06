Cel mai bogat om din Europa cumpără acțiuni în compania care deține Cartier

11:30

În luna mai a acestui an, rușii au luat un volum record de împrumuturi timp de un an și jumătate de la organizațiile de microfinanțare, care acordă împrumuturi până la ziua de salariu, cu o dobândă de 292% pe an. Companiile de microcreditare au acordat 6,34 milioane de împrumuturi în valoare totală de 81,4 miliarde […] Articolul Dobânzi la credite de 292%! Rușii au luat un volum record de împrumuturi de la microfinanțare apare prima dată în Bani.md.