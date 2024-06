Tinerii specialiști în medicină și farmacie vor primi compensații și indemnizații majorate

11:40

În acest an, la nivel mondial are loc Recensământul Internațional al berzei albe – pasăre pe care noi în Republica Moldova o numim „cocostârc”. Acesta are loc odată la 10 ani și este coordonat de partenerii noștri din Germania, NABU, anunță Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Republica Moldova. Cu acest prilej, în Republica Moldova se înregistrează toate cuiburile de […] Post-ul Ai în localitatea ta un cuib de cocostârc? Înregistrează-l la Recensământul cuiburilor de cocostârc apare prima dată în Provincial.