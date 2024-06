ONG-urile de media condamnă tentativele repetate ale autorităților Găgăuziei de a submina libertatea presei și cer retragerea imediată a inițiativei legislative

Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media condamnă cu vehemență tentativele Comitetului Executiv și ale Adunării Populare a Găgăuziei de a submina libertatea presei din regiune prin instituirea unui mecanism „paralel" de licențiere a activității mass-mediei audiovizuale din regiune, precum și a altor prevederi ce compromit rolul și independența furnizorului public regional de servicii media, Gagauziya Radio…

