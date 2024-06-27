​ADRESARE către Mihail Popşoi, ministru al Afacerilor Externe

Infotag, 27 iunie 2024 01:30

​ADRESARE către Mihail Popşoi, ministru al Afacerilor Externe

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 2 ore
01:30
​ADRESARE către Mihail Popşoi, ministru al Afacerilor Externe Infotag
​ADRESARE către Mihail Popşoi, ministru al Afacerilor Externe
Acum 12 ore
15:30
LIDERUL PSRM IGOR DODON EFECTUEAZĂ O VIZITĂ ÎN CHINA Infotag
LIDERUL PSRM IGOR DODON EFECTUEAZĂ O VIZITĂ ÎN CHINA
15:30
PROGRAMUL „PLĂCUȚE DE ÎNMATRICULARE NEUTRE” PENTRU VEHICULELE DIN TRANSNISTRIA VA FI PRELUNGIT PÂNĂ ÎN DECEMBRIE 2026 Infotag
PROGRAMUL „PLĂCUȚE DE ÎNMATRICULARE NEUTRE” PENTRU VEHICULELE DIN TRANSNISTRIA VA FI PRELUNGIT PÂNĂ ÎN DECEMBRIE 2026
15:30
EX-VICEPRIM-MINISTRU: MOLDOVA NU ESTE PRIMA ȚARĂ CARE SE INTEGREAZĂ ÎN UE CU UN „BAGAJ” DE PROBLEME DIN TRECUT Infotag
EX-VICEPRIM-MINISTRU: MOLDOVA NU ESTE PRIMA ȚARĂ CARE SE INTEGREAZĂ ÎN UE CU UN „BAGAJ” DE PROBLEME DIN TRECUT
Acum 24 ore
12:30
UN CETĂȚEAN MOLDOVEAN SE PREGĂTEA SĂ INTRODUCĂ ILEGAL ÎN UCRAINA ALCOOL ȘI ȚIGĂRI CU TIMBRE DE ACCIZĂ FALSE Infotag
UN CETĂȚEAN MOLDOVEAN SE PREGĂTEA SĂ INTRODUCĂ ILEGAL ÎN UCRAINA ALCOOL ȘI ȚIGĂRI CU TIMBRE DE ACCIZĂ FALSE
12:30
CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI OBLIGĂ GUVERNUL MOLDOVEI SĂ PLĂTEASCĂ 2.500 DE EURO ONG-ULUI PENTRU ÎNCĂLCAREA DREPTULUI LA LIBERTATEA DE EXPRIMARE Infotag
CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI OBLIGĂ GUVERNUL MOLDOVEI SĂ PLĂTEASCĂ 2.500 DE EURO ONG-ULUI PENTRU ÎNCĂLCAREA DREPTULUI LA LIBERTATEA DE EXPRIMARE
12:30
PROMO-LEX A ÎNDEMNAT AUTORITĂȚILE MOLDOVENEȘTI SĂ FACILITEZE ELIBERAREA JURNALISTULUI REȚINUT ÎN TRANSNISTRIA Infotag
PROMO-LEX A ÎNDEMNAT AUTORITĂȚILE MOLDOVENEȘTI SĂ FACILITEZE ELIBERAREA JURNALISTULUI REȚINUT ÎN TRANSNISTRIA
12:30
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN ȘI-A EXPRIMAT ÎNCREDEREA CĂ PÂNĂ ÎN 2030, MOLDOVA VA FI PREGĂTITĂ PENTRU ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ Infotag
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN ȘI-A EXPRIMAT ÎNCREDEREA CĂ PÂNĂ ÎN 2030, MOLDOVA VA FI PREGĂTITĂ PENTRU ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ
Ieri
17:00
CEDO declară Rusia vinovată de abuzuri în Crimeea Infotag
CEDO declară Rusia vinovată de abuzuri în Crimeea
17:00
Canicula afectează culturile de vară din Europa de Est, inclusiv în România Infotag
Canicula afectează culturile de vară din Europa de Est, inclusiv în România
16:00
ACȚIUNILE CONDUCERII GĂGĂUZE AU DUS LA IZOLAREA COMPLETĂ A AUTONOMIEI - OPINIA EXPERȚILOR Infotag
ACȚIUNILE CONDUCERII GĂGĂUZE AU DUS LA IZOLAREA COMPLETĂ A AUTONOMIEI - OPINIA EXPERȚILOR
16:00
PREȘEDINTELE COMISIEI EUROPENE: DEMARAREA NEGOCIERILOR DE ADERARE ÎNTRE MOLDOVA ȘI UCRAINA ESTE O VESTE BUNĂ Infotag
PREȘEDINTELE COMISIEI EUROPENE: DEMARAREA NEGOCIERILOR DE ADERARE ÎNTRE MOLDOVA ȘI UCRAINA ESTE O VESTE BUNĂ
13:00
​ATLETA ECVESTRĂ ALISA GLINCA VA PARTICIPA LA JOCURILE OLIMPICE DE LA PARIS Infotag
​ATLETA ECVESTRĂ ALISA GLINCA VA PARTICIPA LA JOCURILE OLIMPICE DE LA PARIS
13:00
​PROIECT PRIVIND VICTIMELE „UITATE” ALE NAȚIONAL-SOCIALISMULUI VA AVEA LOC ÎN GERMANIA ȘI MOLDOVA Infotag
​PROIECT PRIVIND VICTIMELE „UITATE” ALE NAȚIONAL-SOCIALISMULUI VA AVEA LOC ÎN GERMANIA ȘI MOLDOVA
13:00
COMISIA PENTRU LICENȚIEREA IMPORTULUI DE CEREALE ȘI SEMINȚE OLEAGINOASE ÎȘI ÎNCETEAZĂ ACTIVITATEA Infotag
COMISIA PENTRU LICENȚIEREA IMPORTULUI DE CEREALE ȘI SEMINȚE OLEAGINOASE ÎȘI ÎNCETEAZĂ ACTIVITATEA
09:00
​SCRISOARE DESCHISĂ Preşedintelui României, Klaus Iohannis Infotag
​SCRISOARE DESCHISĂ Preşedintelui României, Klaus Iohannis
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
DELEGAȚIA UE EXPRIMĂ CONDOLEANȚE ÎN CONTEXTUL DECESULUI SCRIITORULUI SPIRIDON VANGHELI Infotag
DELEGAȚIA UE EXPRIMĂ CONDOLEANȚE ÎN CONTEXTUL DECESULUI SCRIITORULUI SPIRIDON VANGHELI
15:30
ÎNCĂ O PERSOANĂ A MURIT ÎN RAIONUL TELENEȘTI DUPĂ CE A FOST LOVITĂ DE O POARTĂ DE FOTBAL CARE A CĂZUT PESTE EA Infotag
ÎNCĂ O PERSOANĂ A MURIT ÎN RAIONUL TELENEȘTI DUPĂ CE A FOST LOVITĂ DE O POARTĂ DE FOTBAL CARE A CĂZUT PESTE EA
15:30
​CEREREA DE VALUTĂ ÎN MOLDOVA ÎN LUNA MAI A FOST ACOPERITĂ DE OFERTA DE PERSOANE FIZICE CU 90,1% Infotag
​CEREREA DE VALUTĂ ÎN MOLDOVA ÎN LUNA MAI A FOST ACOPERITĂ DE OFERTA DE PERSOANE FIZICE CU 90,1%
15:30
PROMO-LEX: MAJORITATEA PARTIDELOR AU TRECUT LA PREZENTAREA ELECTRONICĂ A RAPOARTELOR FINANCIARE Infotag
PROMO-LEX: MAJORITATEA PARTIDELOR AU TRECUT LA PREZENTAREA ELECTRONICĂ A RAPOARTELOR FINANCIARE
12:30
ZI DE DOLIU NAȚIONAL ÎN MOLDOVA CU OCAZIA ÎNMORMÂNTĂRII SCRIITORULUI SPIRIDON VANGHELI Infotag
ZI DE DOLIU NAȚIONAL ÎN MOLDOVA CU OCAZIA ÎNMORMÂNTĂRII SCRIITORULUI SPIRIDON VANGHELI
12:00
Viktor Orban face din migraţie punctul central al preşedinţiei Ungariei la UE Infotag
Viktor Orban face din migraţie punctul central al preşedinţiei Ungariei la UE
12:00
Creşterea activităţii economice în zona euro încetineşte (S&P Global) Infotag
Creşterea activităţii economice în zona euro încetineşte (S&P Global)
21 iunie 2024
17:00
POLIȚIST DIN STRĂȘENI REȚINUT ÎN FLAGRANT ÎN TIMP CE LUA MITĂ Infotag
POLIȚIST DIN STRĂȘENI REȚINUT ÎN FLAGRANT ÎN TIMP CE LUA MITĂ
17:00
MOLDOVA VA EXTINDE COOPERAREA CU ROMÂNIA ÎN DOMENIUL MILITAR Infotag
MOLDOVA VA EXTINDE COOPERAREA CU ROMÂNIA ÎN DOMENIUL MILITAR
17:00
REPREZENTANȚII „TRIUNGHIULUI DE LA WEIMAR” CONSIDERĂ CĂ REFERENDUMUL ESTE O BUNĂ OCAZIE DE A ANCORA MOLDOVA PE CALEA EUROPEANĂ Infotag
REPREZENTANȚII „TRIUNGHIULUI DE LA WEIMAR” CONSIDERĂ CĂ REFERENDUMUL ESTE O BUNĂ OCAZIE DE A ANCORA MOLDOVA PE CALEA EUROPEANĂ
16:30
Centrul Internațional pentru Apărarea Drepturilor Omului și Democrației va fi gazda unei conferințe privind protecția libertăților ca valoare fundamentală a unei democrații Infotag
Centrul Internațional pentru Apărarea Drepturilor Omului și Democrației va fi gazda unei conferințe privind protecția libertăților ca valoare fundamentală a unei democrații
14:00
​DOUĂ MAȘINI APARȚINÂND OLIGARHULUI FUGAR ILAN ȘOR VOR FI VÂNDUTE LA LICITAȚIE Infotag
​DOUĂ MAȘINI APARȚINÂND OLIGARHULUI FUGAR ILAN ȘOR VOR FI VÂNDUTE LA LICITAȚIE
14:00
NOUA LEGE PRIVIND REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚII AGENȚILOR IMOBILIARI NU VA REZOLVA PROBLEMA CREȘTERII PREȚURILOR - EXPERT Infotag
NOUA LEGE PRIVIND REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚII AGENȚILOR IMOBILIARI NU VA REZOLVA PROBLEMA CREȘTERII PREȚURILOR - EXPERT
14:00
MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE CONSIDERĂ CREȘTEREA PRODUCȚIEI ÎN MOLDOVA „UN SEMN BUN DE REDRESARE” Infotag
MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE CONSIDERĂ CREȘTEREA PRODUCȚIEI ÎN MOLDOVA „UN SEMN BUN DE REDRESARE”
12:00
BANCA NAȚIONALĂ MENȚINE NESCHIMBATĂ RATA DE BAZĂ DE 3,6 LA SUTĂ Infotag
BANCA NAȚIONALĂ MENȚINE NESCHIMBATĂ RATA DE BAZĂ DE 3,6 LA SUTĂ
12:00
Mark Rutte, cameleonul politic olandez care devine secretar general al NATO Infotag
Mark Rutte, cameleonul politic olandez care devine secretar general al NATO
12:00
Bugetul UE pentru 2025, de aproape 200 miliarde de euro, vizează consolidarea finanţării destinate priorităţilor Europei Infotag
Bugetul UE pentru 2025, de aproape 200 miliarde de euro, vizează consolidarea finanţării destinate priorităţilor Europei
20 iunie 2024
15:30
PATRU LOCUITORI DIN CHIȘINĂU ACUZAȚI CĂ AU ADUS DROGURI SINTETICE PUTERNICE ÎN MOLDOVA AU FOST REȚINUȚI Infotag
PATRU LOCUITORI DIN CHIȘINĂU ACUZAȚI CĂ AU ADUS DROGURI SINTETICE PUTERNICE ÎN MOLDOVA AU FOST REȚINUȚI
15:30
​AMBASADA AMERICANĂ ȘI-A REAMINTIT CONTRIBUȚIA ÎN SPRIJINUL REFUGIAȚILOR DIN UCRAINA Infotag
​AMBASADA AMERICANĂ ȘI-A REAMINTIT CONTRIBUȚIA ÎN SPRIJINUL REFUGIAȚILOR DIN UCRAINA
15:30
FORUM PRIVIND COMBATEREA VIOLENȚEI DOMESTICE ȘI A VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR, ORGANIZAT CU FONDURI EUROPENE Infotag
FORUM PRIVIND COMBATEREA VIOLENȚEI DOMESTICE ȘI A VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR, ORGANIZAT CU FONDURI EUROPENE
15:30
CHIȘINĂU AȘTEAPTĂ CU NERĂBDARE CONTINUAREA COOPERĂRII CU OSCE PENTRU CONSOLIDAREA PĂCII ȘI SECURITĂȚII ÎN REGIUNE Infotag
CHIȘINĂU AȘTEAPTĂ CU NERĂBDARE CONTINUAREA COOPERĂRII CU OSCE PENTRU CONSOLIDAREA PĂCII ȘI SECURITĂȚII ÎN REGIUNE
15:30
SITUAȚIA DIN MOLDOVA ȘI PROGRESELE ÎNREGISTRATE ÎN REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ PREZENTATĂ LA BRUXELLES Infotag
SITUAȚIA DIN MOLDOVA ȘI PROGRESELE ÎNREGISTRATE ÎN REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ PREZENTATĂ LA BRUXELLES
12:30
BIBLIOTECA NAȚIONALĂ VA GĂZDUI SALONUL MUZICAL LA FÊTE DE LA MUSIQUE Infotag
BIBLIOTECA NAȚIONALĂ VA GĂZDUI SALONUL MUZICAL LA FÊTE DE LA MUSIQUE
11:00
​O GAMĂ LARGĂ DE INSTRUMENTE FINANCIARE ADRESATE FERMIERILOR, OFERITĂ DE FINCOMBANK Infotag
​O GAMĂ LARGĂ DE INSTRUMENTE FINANCIARE ADRESATE FERMIERILOR, OFERITĂ DE FINCOMBANK
10:30
CUM POLITICA FISCALĂ A ROMÂNIEI CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAȚIONALE. EXEMPLUL FABRICII PMI DIN OTOPENI Infotag
CUM POLITICA FISCALĂ A ROMÂNIEI CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAȚIONALE. EXEMPLUL FABRICII PMI DIN OTOPENI
19 iunie 2024
16:00
REPREZENTANȚII ȚĂRILOR DIN PARTENERIATUL ESTIC DISCUTĂ LA CHIȘINĂU DESPRE SECURITATEA CIBERNETICĂ ÎN SECTORUL ENERGETIC Infotag
REPREZENTANȚII ȚĂRILOR DIN PARTENERIATUL ESTIC DISCUTĂ LA CHIȘINĂU DESPRE SECURITATEA CIBERNETICĂ ÎN SECTORUL ENERGETIC
16:00
ÎN 2023 CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI A EMIS 24 DE HOTĂRÂRI PRIVIND ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN MOLDOVA Infotag
ÎN 2023 CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI A EMIS 24 DE HOTĂRÂRI PRIVIND ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN MOLDOVA
12:30
​MINISTERUL ENERGIEI PREZINTĂ PROPUNERILE DE POLITICĂ FISCALĂ PENTRU ANUL 2025 Infotag
​MINISTERUL ENERGIEI PREZINTĂ PROPUNERILE DE POLITICĂ FISCALĂ PENTRU ANUL 2025
12:30
Ungaria şi Slovacia nu se mai opun numirii lui Mark Rutte ca secretar general al NATO. Doar România nu şi-a dat acordul Infotag
Ungaria şi Slovacia nu se mai opun numirii lui Mark Rutte ca secretar general al NATO. Doar România nu şi-a dat acordul
12:30
Franţa şi Italia, printre ţările care vor intra în procedura de deficit excesiv (Bloomberg) Infotag
Franţa şi Italia, printre ţările care vor intra în procedura de deficit excesiv (Bloomberg)
18 iunie 2024
15:00
ITALIA VA SPRIJINI MOLDOVA PENTRU A GARANTA ADERAREA ACESTEIA LA UE Infotag
ITALIA VA SPRIJINI MOLDOVA PENTRU A GARANTA ADERAREA ACESTEIA LA UE
13:00
​PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI LEOVA-BUMBĂTA A FOST FINALIZAT Infotag
​PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI LEOVA-BUMBĂTA A FOST FINALIZAT
13:00
CONSILIERUL ȘEFULUI BIROULUI PREȘEDINTELUI UCRAINEAN ATRAGE ATENȚIA ASUPRA PERICOLULUI PE CARE ÎL REPREZINTĂ ACTIVITĂȚILE PARTIDELOR PRO-RUSE ÎN REPUBLICA MOLDOVA Infotag
CONSILIERUL ȘEFULUI BIROULUI PREȘEDINTELUI UCRAINEAN ATRAGE ATENȚIA ASUPRA PERICOLULUI PE CARE ÎL REPREZINTĂ ACTIVITĂȚILE PARTIDELOR PRO-RUSE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
12:00
IRINA VLAH A CERUT BIROULUI PENTRU INSTITUȚII DEMOCRATICE ȘI DREPTURILE OMULUI (ODIHR) AL OSCE SĂ ORGANIZEZE O MISIUNE ÎN MOLDOVA Infotag
IRINA VLAH A CERUT BIROULUI PENTRU INSTITUȚII DEMOCRATICE ȘI DREPTURILE OMULUI (ODIHR) AL OSCE SĂ ORGANIZEZE O MISIUNE ÎN MOLDOVA
Mai multe ştiri
©2004—2024 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.