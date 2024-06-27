ADRESARE către Mihail Popşoi, ministru al Afacerilor Externe
Infotag, 27 iunie 2024 01:30
ADRESARE către Mihail Popşoi, ministru al Afacerilor Externe
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CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI OBLIGĂ GUVERNUL MOLDOVEI SĂ PLĂTEASCĂ 2.500 DE EURO ONG-ULUI PENTRU ÎNCĂLCAREA DREPTULUI LA LIBERTATEA DE EXPRIMARE # Infotag
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PROMO-LEX A ÎNDEMNAT AUTORITĂȚILE MOLDOVENEȘTI SĂ FACILITEZE ELIBERAREA JURNALISTULUI REȚINUT ÎN TRANSNISTRIA # Infotag
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PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN ȘI-A EXPRIMAT ÎNCREDEREA CĂ PÂNĂ ÎN 2030, MOLDOVA VA FI PREGĂTITĂ PENTRU ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ # Infotag
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PREȘEDINTELE COMISIEI EUROPENE: DEMARAREA NEGOCIERILOR DE ADERARE ÎNTRE MOLDOVA ȘI UCRAINA ESTE O VESTE BUNĂ # Infotag
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CEREREA DE VALUTĂ ÎN MOLDOVA ÎN LUNA MAI A FOST ACOPERITĂ DE OFERTA DE PERSOANE FIZICE CU 90,1% # Infotag
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PROMO-LEX: MAJORITATEA PARTIDELOR AU TRECUT LA PREZENTAREA ELECTRONICĂ A RAPOARTELOR FINANCIARE # Infotag
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CHIȘINĂU AȘTEAPTĂ CU NERĂBDARE CONTINUAREA COOPERĂRII CU OSCE PENTRU CONSOLIDAREA PĂCII ȘI SECURITĂȚII ÎN REGIUNE # Infotag
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SITUAȚIA DIN MOLDOVA ȘI PROGRESELE ÎNREGISTRATE ÎN REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ PREZENTATĂ LA BRUXELLES # Infotag
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