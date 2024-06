Tragedie în familia interpretei Janet Erhan: Fiul său Bogdan a decedat

14:00

Ion Bargan are 35 de ani și este fondatorul rețelei de librării Bestseller. El a decis să-și expună public poziția, la monolog pentru Dorin Galben, despre ce se întâmplă în viața sa privată, după ce fosta sa soție, Mariana, a ieșit cu dezvăluiri șocante și acuzații grave la adresa acestuia, care de la o viață „bombardată” cu iubire a ajuns la abuz. Cei doi au doi copii și sunt divorțați de la începutul acestui an. Pentru toată vara, Ion a primit interdicție de la instanță să se apropie de familia sa. „Ea a obținut această ordonanță prin falsuri și manipulări. A arătat o fotografie, când copilul a căzut și a spus că eu l-aș fi maltratat. E aberant, nu am ridicat niciodată mână la copii, nici la soți. Sunt învinuiri care ne aduc mult rău, pentru că suntem foști soți, dar suntem părinții acestor copii, care nu trebuie să simtă toate acestea”, a declarat Ion Bargan.