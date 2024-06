Mașinile transnistrene vor putea fi înmatriculate cu numere neutre până la sfârșitul lui 2026

08:40

Președinta Maia Sandu susține că pacea nu înseamnă capitularea în fața agresorului. Ocuparea unor zone sau țări întregi nu înseamnă pace și nu poate să constituie niciodată fundamentul păcii. La Summitul pentru pace în Ucraina, care s-a desfășurat în perioada 15-16 iunie în Elveția, șefa statului a reafirmat angajamentul de...