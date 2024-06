Euro 2024: Austria câştigă grupa D şi merge mai departe, alături de Franţa şi Ţările de Jos

16:20

Judecătorul Curții de Apel Bălți, Andrian Ciobanu, care se vrea la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a fost luat la întrebări de membrii CSM, în cadrul ședinței de astăzi, legate de depunerile de circa 740.000 de lei făcute în contul jocurilor de noroc în perioada 2021-2022. „- Câți bani ați introdus în contul jocurilor de noroc?” „- Eu nu am făcut acest calcul, dar am introdus mai mult decât am câștigat”, a declarat magistratul.