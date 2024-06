ONG-urile de media își exprimă îngrijorarea în raport cu reținerea jurnalistului Timofei Iliușin în regiunea transnistreană

ONG-urile de media semnatare își exprimă îngrijorarea în raport cu reținerea jurnalistului publicației independente SOTAvision, Timofei Iliușin, de către forțele separatiste de la Tiraspol și cer autorităților constituționale ale statului să intervină neîntârziat în vederea asigurării protecției drepturilor omului și a libertății presei pe teritoriul Republicii Moldova din stânga Nistrului. La 24 iunie, în timp…

