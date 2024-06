Andrei Nastase: Cer repunerea necenzurată a spectacolului pe scena teatrului Luceafărul și demisia imediată a Angelei Brașoveanu

10:00

WhatsApp, Signal, Messenger…Conversațiile dvs. online ar putea fi mai puțin protejate în viitor. UE voteaza miercuri 19 iunie un proiect de regulament european c intenționează să oblige furnizorii de mesagerie să scaneze mesajele utilizatorilor pentru a detecta conținutul de pornografie infantilă, scrie RTL Se poate găsi un echilibru între lupta împotriva criminalității online împotriva copiilor […]