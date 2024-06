diez recomandă. O listă cu evenimente pentru această săptămână

15:30

Am petrecut șapte zile în Tunisia și am avut parte de cea mai tare experiență din viața mea. Pentru început, trebuie să recunosc că am avut și primul meu zbor cu avionul, a fost prima călătorie pe care am avut-o în afara continentului european și este destinația unde am venit cu foarte multă ezitare. Patrimoniul cultural al țării, istoria sa bogată și oamenii primitori m-au cucerit și au distrus rapid toate stereotipurile pe care le aveam în privința țărilor din Africa. Tunisia este despre nisipul fin al deșertului Sahara, despre valurile Mediteranei, despre colecții impresionante de mozaicuri și despre orașe care te inspiră. Majoritatea tunisienilor sunt poligloți. Ei vorbesc franceză, engleză, rusă, iar dacă ești turist vor încerca să te salute în limba ta. De aceea, chiar în prima zi am auzit la hotel: „Bună ziua! Bine ați venit la noi", într-o română stâlcită, dar care mi-a plăcut enorm cum sună când e pronunțată de un nativ tunisian.