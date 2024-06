(foto/video) In memoriam Spiridon Vangheli: Fotografii de colecție cu scriitorul și trei desene animate despre Guguță, produse de Moldova-film

18:20

Scandalul de proporții din lumea teatrului din Republica Moldova, când un spectacol al unui cunoscut regizor român a fost anulat, pentru că ar face „campanie împotriva Maiei Sandu și PAS” ia o nouă turnură. Teatrul Luceafărul, acuzat de David Schwartz de „cenzură și autocenzură”, a venit cu a doua reacție, în care prezintă „punctul de vedere al actorilor implicați în lucrul asupra” spectacolului „Invizivil”. În postarea făcută pe pagina de Facebook a instituției culturale se invocă motive ce țin de „războiul din Ucraina”, „monologul unui șofer care transporta ilicit pasageri și colete în Europa” etc. „O mare parte dintre noi am dedus că acest spectacol sugerează un mesaj distorsionat, cu accente manipulatorii, cu care noi, actorii, nu suntem de acord. Dintr-un produs care a vrut să analizeze problema corupției la rece, rațional, bazat pe surse etc., s-a transformat într-un produs părtinitor, angajat politic”, se mai subliniază în reacție.