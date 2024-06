/VIDEO/ Grinăuți a îmbrăcat straie de doliu. Satul de baștină al lui Guguță îl deplânge pe Spiridon Vangheli

10:30

Un băiețel din Bălți are nevoie urgent de ajutor. Dumitraș a fost diagnosticat cu cancer osos acum un an de zile, iar acum starea copilului s-a acutizat. „Mă adresez tuturor oamenilor cu suflet mare. Cu sufletul răvășit de durere cerem ajutorul si rugăciunile dumneavoastră. Băiețelul nostru mai mic, Dumitraș, are nevoie mai mult ca oricând […] Acest articol Un băiețel din Bălți are nevoie urgentă de ajutor. Fiecare din noi îl poate ajuta pe Dumitraș a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.