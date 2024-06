Zile de foc la Roma: O cameră termică cu infraroşu a înregistrat peste 50°C

08:50

Ina Terescenco dă cărțile pe față. Bloggerița face dezvăluiri despre scandalul pe care l-a avut cu sora sa, Victoria, pe rețelele de socializare. „Sunt șocată total, problema asta e de 10 ani, are ură pe mine, pentru că nu am vospit-o la nunta mea. Trebuia eu, mireasă, să las totul și să încep a vopsi neamurile. Un an a filmat pe sub masă când eram în familie, de sărbători, apoi a postat ce a vrut ea, iar când a văzut că publicul mă susține, a început cu atacuri la persoană, că am fost o curvă, că m-am trăsnit într-o mașină, scuzați de expresie. Eram cea mai mare curvă de pe fața pământului”, a dezvăluit Ina, în cadrul podcastului Bandstage.