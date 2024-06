Tragedie în Rusia: Patru persoane au murit în urma prăbușirii unui elicopter

12:20

Veronica Gherța, în vârstă de 42 de ani, mamă a trei copii, are nevoie de ajutorul oamenilor. Ea a fost diagnosticată cu Anaplastic Astrocitom de gradul III, o formă severă și agresivă de cancer la creier. Femeia a suferit o intervenție chirurgicală în Moldova, însă pentru a continua lupta cu boala, ea are nevoie de […] Articolul Apel la solidaritate: Femeia cu trei copii diagnosticată cu Anaplastic Astrocitom de gradul III are nevoie de sprijinul nostru apare prima dată în Subiectul Zilei.