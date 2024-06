Aprobat de Guvern! Compania Națională de Asigurări în Medicină va avea o nouă atribuție

11:50

Statele membre ale UE au convenit asupra celui de-al 14-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în special împotriva sectorului gazelor naturale lichefiate (GNL), ca răspuns la agresiunea acesteia împotriva Ucrainei. Președinția belgiană a Consiliului UE a anunțat acest lucru pe X (fostă Twitter). EU Ambassadors just agreed on a powerful and substantial 14th package […] Articolul UE a convenit asupra unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.