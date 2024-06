Participă la un city quest și descoperă istoria orașului Chișinău într-un mod inedit

12:00

În acest an am fost voluntar al campaniei „Fii ONEST! Nu copia". Încă din luna ianuarie, când Dan Perciun anunța că mai mulți observatori delegați de minister ar urma să asigure corectitudinea examenelor din clasa a IX-a, am decis să ne alăturăm ei, deoarece #copiatul_doare și dezamăgește. La început pe cei care învață, iar mai apoi și pe ceilalți. Într-o anumită măsură, copiatul a devenit parte a culturii noastre școlare, acesta fiind încurajat inclusiv de profesori. Și cum astfel de vicii nu trec niciodată de la sine, inițiativa MEC mi s-a părut un mic, dar important pas venit să ne revoce statutul de „popor al copiuțelor".