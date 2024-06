Cercetare Intellect Group: perspective internaționale asupra politicii din Moldova

15:30

Lotul național de haltere a mai cucerit alte șase medalii la Campionatele Europene, rezervat sportivilor cu vârsta sub 15 și 17 ani, care se desfășoară la Thessaloniki, Grecia. Pe tabloul feminin, la categoria de greutate de până la 64 kg a vârstei sub 15 ani, Anastasia Ilnițcaia s-a situat pe locul II la proba smuls, […]