„Din sport facem politică”. Reacția federațiilor din R. Moldova despre care s-a spus că ar fi delegat sportivi la BRICS

17:30

Doar o zi ne mai desparte de cea mai lungă zi din an, care va avea o durată de 15 ore și 32 de minute. Solstițiul de vară are loc joi, 20 iunie 2024, și marchează începutul verii astronomice. În ziua solstițiului de vară, soarele atinge cel mai înalt punct, iar durata zilei este cea […] Articolul Când vom avea cea mai lungă zi din an? Fenomenul s-a mai întâmplat la această dată în urmă cu 228 de ani apare prima dată în Realitatea.md.