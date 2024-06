Infectat cu salmonella după ce s-a jucat în havuzul de la Valea Trandafirilor? Cazul unui copil de 2 ani, ajuns la spital

19:10

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Prima vizită a unui președinte italian în Moldova. Două noi focare de pestă porcină în nordul Moldovei. Moldova din nou sub Cod Galben de instabilitate atmosferică. Protest la Chișinău: sunt împotriva modificării legii cetățeniei române. Putin are permisiunea să participe la următorul Summit pentru pace? […]