UE și ONU solicită acțiuni decisive pentru eradicarea violenței sexuale în zonele de conflict

Justin Timberlake, arestat după ce a fost prins beat la volan; Riscă o pedeapsă de până la un an de închisoare Justin Timberlake a fost arestat luni seara în statul New York și urmează să fie pus sub acuzare de tribunalul din Sag Harbor. Momentan nu au fost făcute publice mai multe detalii despre proces. În statul New York, pedepsele pentru conducerea în stare de ebrietate includ până la un an de închisoare, o amendă de 1.000 de dolari și suspendarea permisului de conducere pentru cel puțin șase...