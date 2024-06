Prețurile la imobile au sărit în aer! Un apartament în Chișinău costă mai scump decât unul pe malul mării în Italia

13:40

După ce a analizat 176 de ţări, Banca Mondială a descoperit aproape 7.000 miliarde de dolari sub formă de PIB-ul mondial în plus, scrie The Economist. Ce a descoperit banca nu sunt bani în plus de cheltuit, ci echivalentul unui voucher de reduceri, care scade cu 4% preţul fiecărui bun şi serviciu pe care lumea […] Articolul Revelație economică: PIB-ul mondial ar putea fi mai mare cu 7.000 de miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.