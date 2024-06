Fundația Moldcell, premiată cu Medalia de Aur la Marca Comercială a Anului 2023

17:30

Moldoveanca Alisa Glinka, care a reușit în luna ianuarie să se califice oficial la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 la proba de echitație, a fost descalificată din cauza unui test doping pozitiv. Potrivit forului internațional de profil, ea și-a asigurat la începutul acestui an un loc în concursul individual de dresaj. Alisa Glinka ar […]