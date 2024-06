(VIDEO) Pașaportul român, mai accesibil, scandalul Leova-Bumbăta continuă, alianța Coreei de Nord cu Putin/ Știri NewsMaker

13:40

Un copil în vârstă de un an din municipiul Chișinău a fost depistat cu paralizie flască, care este un simptom caracteristic infecției de poliomielită. Minorul este spitalizat. Centrul de Sănătate Publică efectuează investigații medicale pentru a stabili dacă cazul de poliomielită se confirmă sau nu. Precizările au fost făcute de șeful-adjunct al Direcției generale asistență […]