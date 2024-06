Vučić: "Al treilea război mondial va începe în septembrie"

20:30

Echipa Google Chrome pentru Android a anunțat lansarea unei noi funcții de text to speech, intitulată "Listen to this page".Această funcționalitate a fost dezvoltată pentru a oferi o experiență de utilizare mai convenabilă, permițînd utilizatorilor să asculte conținutul paginilor web în diverse situații, cum ar fi în timpul condusului, notează Noi.md cu referire la ziare.Conform 9To5Google