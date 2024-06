Cetățenia română va putea fi obținută după 10 ani de căsătorie cu un român/româncă. Chiar dacă nu au locuit în România

10:20

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă agricultorii și apicultorii din Republica Moldova să se înregistreze în Sistemul Informațional BeeProtect, care are drept scop prevenirea intoxicării albinelor. La începutul anului curent, BeeProtect a fost actualizat, fiind introduse noi funcționalități precum: notificarea privind stropirile pentru mai multe terenuri o dată și descărcarea din alte sisteme a […] The post Digitalizarea salvează albinele. Agricultorii și apicultorii, însemnați să se înregistreze într-un sistem pentru a preveni intoxicările appeared first on NewsMaker.