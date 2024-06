Atac cu drone ruseşti în regiunea Liov, aproape de Polonia

10:00

Irina Vlah, preşedinta „Platformei Moldova”, s-a adresat reprezentanţilor corpului diplomatic acreditat la Chişinău! După cum bine cunoaşteţi, pe data de 20 octombrie 2024 în Republica Moldova urmează să aibă loc alegeri prezidenţiale, dar şi referendumul privind integrarea RM în UE. Deja la această etapă putem afirma cu certitudine că preconizatele scrutine nu întrunesc condiţiile necesare […] The post Irina Vlah: Actuala guvernare demult nu mai ascultă ce spun şi ce cred cetăţenii Republicii Moldova appeared first on Omniapres.