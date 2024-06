Conferință internațională despre rolul Moldovei în reconstrucția Ucrainei

20:10

Premierul Dorin Recean, care participă la Conferința de Reconstrucție a Ucrainei de la Berlin, a declarat că Republica Moldova, care are a doua cea mai lungă graniță cu Ucraina, este pregătită să devină un centru strategic esențial pentru reconstrucția statului vecin. „Suntem mai puternici împreună și vedem acest lucru prin...