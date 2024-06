Șor, Tauber și Guțul – adăugați în baza de date Mirotvoreț. Deputata: Am fost inclusă sub egida serviciilor secrete ucrainene

12:20

Pe 16 iunie, la Chișinău, are loc un Marș al Solidarității organizat de comunitatea LGBT+. Manifestația a început de la intersecția străzilor București și Ismail. Participanții merg spre scuarul Consiliului Europei, de pe strada Serghei Lazo din capitală. NewsMaker transmite live manifestația. Reprezentanții Centrului de Informaţii Genderdoc-m au precizat că nu sunt unicii organizatori ai evenimentului […]