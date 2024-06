O femeie a murit după ce a fost lovită de o mașină, la Băcioi: ar fi traversat strada neregulamentar

09:40

Canotorul din Republica Moldova Serghei Tarnovschi a luat aurul în Ungaria și a devenit campion european, rezervat seniorilor. El l-a devansat pe rusul Zakhar Petrov, care a evoluat sub drapel neutru, și cehul Martin Fuksa. Iar halterofila Gabriela Danilov a devenit campioană europeană, la categoria sub vârsta de 15 ani. Sportiva din Republica Moldova a evoluat