De ce se formează castraveți amari – cauze, prevenire

Musca cireșului (Rhagoletis cerasi) este un dăunător periculos care atacă fructele prin larvele sale, distrugând pulpa din jurul sâmburelui. Aceasta are o generație pe an și iernează ca pupă în stratul superficial al solului, sub coroana pomilor. Adulții apar cu o lună înainte de coacerea cireșelor și vișinelor. Potrivit specialiștilor în domeniul fitosanitar, dificultatea combaterii acestui dăunător […]