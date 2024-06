STRIGĂTOR LA CER. Un bărbat din Strășeni și-a omorât în bătaie fratele. Ce pedeapsă a primit?

13:50

Numărul tinerilor moldoveni care nu lucrează și nu urmează niciun nivel de educație sau curs de formare profesională este alarmant. În primul trimestru al anului 2024, proporția tinerilor din categoria NEET (Not in Education, Employment, or Training) a constituit 24,9%, în scădere cu 1,7 puncte procentuale față de primul trimestru al anului 2023 (26,6%), arată […]