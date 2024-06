Doi străini intenționau să părăsească Moldova cu peste $47 mii și €22 mii: s-a propus și mită

22:40

Președinta Maia Sandu a ținut un discurs la Summit-ul pentru pace în Ucraina. Șefa statului a declarat că Republica Moldova pledează pentru restabilirea unei păci care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a țării vecine, care se confruntă de peste doi ani cu invazia rusă. Maia Sandu a făcut apel la unitate între țările lumii […]