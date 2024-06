Fotbal – EURO 2024: Preşedintele Federaţiei franceze garantează jucătorilor ‘libertatea de expresie’ la alegerile legislative

14:00

Un caz suspect de paralizie flască a fost înregistrat la un copil de un an în capitală. Șeful adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială din municipiul Chișinău, Vladimir Bolocan, a precizat în cadrul ședinței serviciilor municipale că este un simptom caracteristic pentru poliomielită și este un lucru alarmant, întrucât boala nu are tratament … Articolul Caz suspect de paralizie flască la un copil de un an. Este un simptom caracteristic poliomielitei apare prima dată în Punctul pe i.