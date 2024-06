Ce funcție ar putea ocupa șeful Consiliului European, Charles Michel  

10:00

Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare implementează Proiectul Be Ready, co-finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Interreg Regiunea Dunării 2021-2027Proiectul Be Ready (UrBan Heat Islands REsilience, prepAreDness and mitigation strategy) abordează capacitățile de schimbări climatice din Regiunea Dunării, luând în considerare abordările bazate pe ecosistem.