Consemnat în acte: Italia susține aderarea Moldovei la UE. Documentul semnat în timpul vizitei lui Sergio Mattarella

10:20

Vremea se răcește în Republica Moldova pe 15 iunie. Iar în sudul și centrul țării se prevede cer noros. Informațiile au fost confirmate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În raioanele de nord, mercurul din termometre va indica +23°C în timpul zilei. De asemenea, pe durata întregii zile se așteaptă ploi. Iar noaptea temperatura aerului va […] The post Cer noros și ploi. Cum va fi vremea astăzi, în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.