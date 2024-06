„Suntem cu $4,4 miliarde mai bogați decât se știa”. Expert: recensământul a scos la iveală cu peste 20% mai multe locuințe

17:40

Un alt episod din „Deputații la raport", din nou pe NewsMaker. Vă povestim și vă arătăm: Vasile Bolea și „Putin Team". Cui i-a mai plăcut noul stil al lui Bolea și de ce au decis socialiștii că acesta are nevoie de o busolă? Guțul și sancțiunile SUA. De ce președintele Parlamentului Igor Grosu a vorbit […]