Halterofila Nicoleta Cojocaru a devenit pentru a doua oară campioană europeană

Bărbatul care a murit în urma prăbușirii unei crengi de copac peste cortul în care se afla este cunoscutul regizor Arcadie Spoială. Tragedia a avut loc marți seară, 11 iunie, în zona localității Harmațca din stânga Nistrului, acolo unde acesta a campat împreună cu familia sa.