Euro și Dolarul, în ușoară creștere față de leu: Cursul valutar afișat de BNM

16:20

Actorul Emilian Crețu a dat start sezonului de scăldat în piscina din ograda castelului, amenajată cu o adevărată cascadă și palmieri în preajmă. „Nimeni nu are așa ceva. Am văzut-o în Bali și am zis că o vreau și la mine acasă”, a menționat actorul și a sărit îmbrăcat în apă.