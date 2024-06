Întreprinderea „Bucuria”, amendată cu peste 1,8 mln lei pentru copierea ambalajelor unor produse de cofetărie străine

12:00

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu a avut, nu are și nici nu va avea post de televiziune sau radio. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, după ce în spațiul public a fost lansată informația precum că ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, care este membru al formațiunii […] The post Spînu a cumpărat Jurnal TV? Grosu: „Când încearcă politicienii să-și tragă o televiziune, nu fac decât să „îngroape” echipa” appeared first on NewsMaker.