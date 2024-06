Profesorii sunt invitați să se înscrie la un curs despre integrarea inteligenței artificiale în procesul de predare

13:00

Președinta Maia Sandu salută anunțul oficial al țărilor UE, de a începe negocierile de aderare cu R. Moldova și Ucraina. „Acesta este un pas important în drumul Moldovei spre UE și spre o Europă mai puternică și mai unită”, consideră Maia Sandu. I am delighted to welcome the announcement by EU’s Belgian Presidency @EU2024BE about...