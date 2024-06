Garanții pentru Putin: Elveția dă asigurări că liderul rus nu va fi arestat la următorul summit pentru pace în Ucraina

09:00

Șefa Procuraturii Anticorupție Veronica Dragalin a declarat că procurorii investighează „foarte multe lucruri" care nu sunt anunțate public și că urmăresc „foarte atent toate informațiile care apar în spațiul public". Întrebată dacă există corupție la nivel înalt în Moldova, Dragalin a spus că Procuratura Anticorupție nu poate „opera cu speculații și zvonuri" iar dacă ar […]