George Simion, lansare oficială a candidaturii sale pentru alegerile prezidențiale: ”Nu facem alianță cu PSD și PNL”

16:10

Preşedintele rus Vladimir Putin anunţă vineri că va negocia zu Ucraina în cazul unei retrageri a forţelor ucrainene din cele patru regiuni a căror anexare a revendicat-o şi atunci când Kievul va renunţa să adere la NATO, respingând astfel un summit al păcii organizat în Elveţia, la care nu a fost invitat, relatează AFP. ”Imediat ce Kievul (...) va începe să-şi retragă efectiv trupele (din regiunile ucrainene Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie) şi va notifica abandonarea planului său de aderare la NATO, noi vom da imediat, în acelaşi minut, ordinul încetării focului şi începerii negocierilor”, le-a spus Vladimir Putin cadrelor Ministerului rus de Externe. Aceste revendicări constituie - de facto - o capitulare a Ucrainei, al cărei obiectiv este să-şi menţină integritatea teritorială şi suveranitatea. Vladimir Putin a proclamat în seprembrie 2022 anexarea a patru regiuni din estul şi din sudul Ucrainei, în afară de anexarea Peninsulei Crimeea în 2014. El a subliniat că Ucraina ar trebui să predea Rusiei toate aceste teritorii, în pofida faptului că Rusia le ocupă în mod parţial. El a denigrat summitul păcii din Elveţia, de la care Rusia a fost exclusă, prevăzut sâmbătă şi duminică, la iniţiativa Ucrainei.El vede în acest summit o ”stratagemă de deturnare a atenţiei întregii lumi” ai adevăraţilor responsabili ai conflictului care sunt, în opinia sa, occidentalii şi autorităţile de la Kiev.”În această privinţă, vreau să subliniez că fără participarea Rusiei şi fără un dialog cinstit şi responsabil cu noi este imposibil să se ajungă la o soluţie paşnică în Ucraina şi în securitatea Europei în general”, a subliniat liderul de Kremlin. Putin offers a ceasefire in the event of the withdrawal of Ukrainian forces from the Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson regions, within their administrative borders (most of which Russia does not control and actually withdrew from after a defeat of Russian formations,… pic.twitter.com/aEdNkvVDaE— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) June 14, 2024