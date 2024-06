Summitul de pace din Elveția: 80 de țări, inclusiv Republica Moldova, susțin integritatea teritorială a Ucrainei

08:00

Distincțiile de stat ale lui Igor Gorgan, fostul șef al Statului Major al Armatei Naționale, suspectat de relații cu serviciile speciale ruse, au fost retrase printr-un decret semnat marți de președinta Maia Sandu. Potrivit decretului, lui Igor Gorgan i-au fost retrase distincțiile de stat: Medalia „Meritul Militar", conferit prin Decretul …