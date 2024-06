O variantă rară de gripă, rezistentă la medicamente, identificată în SUA

13:20

Șefii principalelor instituții ale Uniunii Europene au salutat decizia de aprobare a cadrului de negociere pentru Ucraina și Moldova și au promis sprijin țărilor în calea lor către aderarea la UE. Președintele Consiliului European, Charles Michel, a scris că așteaptă cu nerăbdare primele conferințe interguvernamentale cu ambele state. I welcome the in principle agreement on […] Articolul Charles Michel, Roberta Metsola, Ursula von der Leyen felicită Moldova și Ucraina cu începerea oficială a negocierilor apare prima dată în Realitatea.md.